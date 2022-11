Industrie : Bridor suspend son projet d’usine en Bretagne qui promettait 500 emplois

Face aux vives oppositions que suscitait son projet, le groupe français de restauration Le Duff met son projet d’usine en Bretagne en pause. L’entreprise brandit la menace de la délocalisation.

Pas de nouvelle boulangerie industrielle en Bretagne, pour le moment. Bridor annonce, jeudi 10 novembre, mettre en veille son projet d’usine à Liffré (Ille-et-Vilaine). En tout, 500 emplois devaient y être créés, mais le patron dénonce la lenteur du projet. “Malgré un démarrage du projet en 2017, il n’y aura pas d’ouverture avant 2027 au plus tôt. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre dix ans pour que nos projets industriels aboutissent”, explique Louis le Duff dans un communiqué.



Un projet prévu sur des zones humides

Depuis cinq ans, les associations locales et les élus écologistes s’opposent à la construction, trop consommatrice d’eau selon eux. L’usine devait s’implanter sur 21 hectares de terres agricoles, contenant des zones humides. “S’ils veulent produire quelque chose, ils le produisent sur des secteurs qui sont des friches industrielles, et qu’on ne touche pas à ces terres agricoles et à ces arbres (...) indispensables dans l’évolution du climat”, relate Josselyne Théaudin, déléguée chez UFC Que Choisir au comité Sécheresse d'Ille-et-Vilaine. Le groupe comptait investir 250 millions d’euros, qui seront placés dans les usines à l’étranger.