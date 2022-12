États-Unis : quel bilan après la visite de Volodymyr Zelensky à Washington ?

Lors de sa visite à Washington, mercredi 21 décembre, Volodymyr Zelensky avait été ovationné par les élus américains. Quelles seront les retombées de la visite du président ukrainien ?

Le président Zelensky a offert à la présidente de la Chambre américaine, mercredi 21 décembre, l’étendard ukrainien jaune et bleu signés par des soldats de Kiev. Ovation dans la salle et vive émotion de Volodymyr Zelensky qui remercie l’Amérique pour son aide. "Votre argent n’est pas de la charité. C’est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie", a-t-il soutenu. Symbole de la bonne entente entre les deux pays, la présidente de la Chambre offre à son tour le drapeau américain.



Opération séduction réussie

Pour son premier déplacement à l’étranger, le président ukrainien a été reçu avec les honneurs. Joe Biden a confirmé son fort engagement militaire avec la livraison d’un système anti-aérien sophistiqué. L’opération séduction est réussie. "Le fait d’être physiquement présent, de remettre un drapeau, de multiplier le nombre de photos et d’images a bien sûr renforcé auprès du public américain la bonne image de l’Ukraine", explique Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques. Le Kremlin accuse les États-Unis de mener une guerre indirecte.