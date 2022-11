Environnement : partout en France, des militants se dressent contre les "grands projets"

C. Rigeade, E. Bonnasse, France 3 Régions, B. Bervas

Dans toute la France, de nombreux projets suscitent de vives oppositions de la part de la population ou de militants écologistes.

Dans toute la France, ils se mobilisent pour protéger leurs territoires au nom de la défense de l'environnement. À Pertuis dans le Vaucluse, des militants contestent depuis trois ans l'extension d'une zone industrielle sur des terres agricoles. Ils étaient encore 70 à manifester dans la matinée du mardi 1er novembre. 86 hectares de terres agricoles pourraient devenir une zone industrielle d'ici à 2030. Les opposants dénoncent un conflit d'intérêt. Le maire est également à la tête d'une entreprise impliquée dans le projet.

Des militants de tous horizons

À Landunvez, dans le Finistère, des manifestants ont protesté durant le mois d'août, contre une mégaporcherie accusée de pollution. Le projet de l'extension de l'élevage ne passe pas. "Des problèmes de l'environnement découlent des problèmes de santé", observe une militante. Ils espèrent, en défilant, faire plier la préfecture. Ces contestations locales, de plus en plus nombreuses, sont menées par des militants de divers horizons. "À la fois des écologistes traditionnels, entre guillemets, (…) mais on a aussi des gens (…) qu'on imagine un peu moins comme des gens engagés sur l'écologie, qui vont venir parce que c'est une altération de leur cadre de vie", décrit Loup Espargilière, rédacteur en chef de "Vert, le Média".