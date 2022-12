Environnement : bientôt 43 métropoles "Zones à Faibles Emissions" en France

Les Zones à Faibles Emissions (ZFE) vont se développer en France. Le point, vendredi 30 décembre, sur le plateau du 19/20 avec la journaliste Sophie Piard.

Les Zones à Faibles Emissions (ZFE) vont être de plus en plus nombreuses en France. "D'ici 2025, c'est la loi qui l'impose, les agglomérations de plus de 150 000 habitants doivent créer leur zone à faibles émissions", rapporte la journaliste Sophie Piard, présente, vendredi 30 décembre, sur le plateau du 19/20. Sont concernées 43 métropoles au total. Pour le moment, la France compte seulement 11 ZFE.

CRIT'Air, la vignette qui classe les véhicules

Pour circuler dans les ZFE, "chaque territoire procède à son propre rythme". Seul point commun, tous s'appuient sur la vignette CRIT'Air, qui permet de classifier les véhicules. À titre d'exemple, du côté de Strasbourg (Bas-Rhin), les véhicules CRIT'Air 4 et 5 seront interdits à partir du dimanche 1er janvier. En cas de non-respect de la règle, plusieurs métropoles "pourraient appliquer des amendes de 68 euros", même si "des dérogations resteront possibles", conclut la journaliste.