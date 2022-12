Covid : une hausse du nombre de vaccinations

Face à la recrudescence du nombre de cas de Covid, la vaccination repart, elle aussi, à la hausse. Ainsi, elle connaît une hausse de 40 % en deux semaines.

Pour répondre à une demande élevée avant Noël et les fêtes de fin d’année, des centres de vaccinations au Covid réapparaissent sur le territoire comme à Nancy (Meurthe-et-Moselle). "L’idée, c’était vraiment de faire la proposition de pouvoir se faire vacciner au plus près des gens juste avant les fêtes, mais on est à plus de 80 passages depuis ce matin", constate Olivier Babel, infirmier et responsable du centre de vaccination.



Une augmentation du nombre de vaccinations en pharmacies



Si les centres de vaccination font face à une forte demande, c’est également le cas dans les pharmacies. "Sur la première quinzaine de décembre, notamment la première semaine, on a eu un phénomène massif de personnes qui se sont faites vacciner" affirme Benjamin Zemiro, pharmacien à Bagnolet. Le vaccin est adapté au variant Omicron. Au 12 décembre, seuls 14 % des 80 ans et plus et 11,4 % des 60-79 ans avaient reçu leur dose de rappel.