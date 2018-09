Pauvreté : 1 Français sur 5 ne mange pas à sa faim

Dans les locaux du Secours populaire, le chef deux étoiles Thierry Marx donne un cours de cuisine exceptionnel. Autour du chef, une dizaine de bénéficiaires sont là pour apprendre. C'est un moment de convivialité bienvenu dans un quotidien souvent rude. À trente ans, Lina vient toutes les trois semaines récupérer un colis de nourriture pour elle et ses deux enfants et apprécie ce cours.

La cuisine pour reprendre confiance en soi

"On ne subit pas ce qu'on mange, ce n'est pas comment on mange c'est pourquoi on mage. Quand on est dans une situation un peu difficile, reprendre confiance en soi par l'acte de cuisine et se redynamiser en tant qu'individu, c'est quelque chose d'important", explique Thierry Marx. Le chef ne cuisine que les produits à disposition. 16 000 personnes sont accueillies dans cette antenne du Secours populaire de Paris chaque année. "Tous les matins, un camion frigorifique va récupérer les invendus des supermarchés. (...) Le Secours populaire achète une grande partie des fruits et des légumes pour être sûr d'avoir des produits de qualité", explique Benjamin El Zein, responsable solidarité. 1 Français sur 5 n'a pas les moyens de manger à sa faim tous les jours.

