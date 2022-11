Santé : la myopie progresse en Europe de l'Ouest

Lundi 21 novembre marque la première édition des journées nationales d'informations et de dépistages. Le point santé sur le plateau du 12/13, avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

En Europe de l'Ouest, plus d'une personne sur trois est myope, un chiffre qui passera à 45 % en 2050, indique le médecin et journaliste Damien Mascret. En Asie du Sud-Est, 56 % de la population est myope, et ils seront 62 % en 2050. "Le principal facteur de risque, c'est le manque d'exposition à la lumière du jour", durant l'enfance, précise-t-il.

Se faire dépister régulièrement

Il est donc important de se faire dépister régulièrement, au risque de faire progresser la myopie. Concernant les traitements, il est possible de corriger la vue avec des lunettes ou des lentilles. Certains modèles de lentilles, qui se portent la nuit, permettent d'aplatir la cornée et ralentir la progression. Enfin, il y a aussi la chirurgie au laser, même si elle est "un petit peu plus compliquée" pour les myopies très importantes.

Parmi nos sources :

Société Française d’Ophtalmologie

Campagne de dépistage et d’information

Liste non exhaustive