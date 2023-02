Guerre en Ukraine : la visite surprise de Joe Biden rassure les Ukrainiens

À la surprise générale, Joe Biden a atterri en Ukraine, lundi 20 février, à quelques jours du premier anniversaire du conflit. En direct de Kiev, le journaliste Ben Barnier fait le point sur la situation.

“Une visite symbolique qui arrive au bon moment”, voilà comment Ben Barnier, envoyé spécial à Kiev, analyse le déplacement inattendu de Joe Biden en Ukraine, lundi 20 février. “J’échange avec des Ukrainiens depuis plusieurs jours et ils me confiaient leur anxiété à l’approche de ce premier anniversaire de la guerre. Ils craignent plus de bombardements, plus d’attaques de drone. Pour eux, cette visite de Joe Biden est une bonne surprise”, fait savoir le journaliste.

De nouvelles munitions

Ben Barnier parle d’un “moment historique, la première visite du président américain depuis le début de la guerre”. Mais au-delà du symbole, le président apporte un nouveau soutien de poids à l’Ukraine. “Tout d’abord cette annonce indique le soutien infaillible des États-Unis à l’Ukraine et encore plus concrètement de nouvelles livraisons de munitions, de systèmes anti-char et de radars de détection de menace aérienne car le quotidien des Ukrainiens est hanté par ces menaces aériennes. Il n’y a pas un jour, pas une nuit, sans alerte, sans sirène”, conclut l’envoyé spécial en direct de Kiev.