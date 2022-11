Gastronomie : la chocolatine célébrée à l’occasion de sa journée mondiale

Comme chaque année depuis cinq ans, la radio locale de Toulouse organise la journée mondiale de la chocolatine, jeudi 17 novembre.

Jeudi 17 novembre est une journée particulière pour les boulangers de la région de Toulouse, puisqu'il s'agit de la journée mondiale de la chocolatine. C’est l’une des viennoiseries les plus vendues chez les artisans boulangers. Plusieurs critères de préparation sont à respecter à la lettre afin d’obtenir la meilleure chocolatine possible. En cette journée particulière, 400 chocolatines en plus ont été préparées.



Un événement créé par la radio locale de Toulouse



La radio locale "Toulouse FM" et ses animateurs se chargent de l’événement. Pour l’occasion, la matinale de la chaîne se déroule chez les artisans. "Il y a le côté un peu marrant, un peu délire de cette opération, mais le but pour nous, c’est de mettre en avant les gens du territoire et notamment les artisans boulangers", déclare Grégoire Lievois, responsable de la promotion de "Toulouse FM". Plusieurs distributions ont lieu sur les carrefours ou au bord des routes, pour le plus grand plaisir des automobilistes. La chocolatine va même avoir droit à son parfum dans un gel douche.