Covid-19 : faut-il craindre une neuvième vague pour Noël ?

Le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, lundi 28 novembre, explique qu'il faut rester prudent face à l'éventualité d'une neuvième vague de Covid-19 pour Noël.

Face aux contaminations et aux hospitalisations dues au Covid-19 qui repartent à la hausse, faut-il craindre une neuvième vague de l'épidémie pour Noël ? "Il faut être prudent, c'est vrai, mais sans paniquer pour autant, parce que la population a déjà largement rencontré le virus. Quand on regarde les vagues, on voit qu'elles sont de plus en plus petites", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, lundi 28 novembre.

Un système immunitaire "reconnaissant"

"Le système immunitaire étant maintenant reconnaissant vis-à-vis de ce virus, on peut rajouter une protection supplémentaire", poursuit le journaliste, en prenant l'exemple de certains seniors qui ont déjà fait leur deuxième rappel de vaccin. Damien Mascret rappelle néanmoins qu'il y a "beaucoup de gens qui sont maintenant à plus de trois mois de leur dernière vaccination, leur dernier rappel, ou de leur dernière contamination, donc ils sont vulnérables".

Parmi nos sources

Covidtracker

Liste non exhaustive