Coupe du monde 2022 : sécurité renforcée sur les Champs-Élysées pour France-Maroc

L'équipe de France rencontrera le Maroc, mercredi 14 décembre, pour la demi-finale de la coupe du monde. En tout, 10 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés.

L'équipe de France va affronter le Maroc, mercredi 14 décembre, en demi-finale de la coupe du monde. À Paris, quel que soit le vainqueur, les fans se rassembleront sur les Champs-Élysées. "Des supporters français ou des supporters marocains ou les deux, la seule certitude que l'on ait, c'est qu'il y aura beaucoup de monde", rapporte le journaliste Marc de Chalvron, présent sur place.

5 000 policiers, gendarmes et pompiers prévus à Paris

20 000 personnes s'étaient rassemblées, samedi dernier, pour les qualifications des équipes de France et du Maroc, "essentiellement pour faire la fête". Un dispositif de 5 000 policiers, gendarmes et pompiers a été prévu à Paris, et 2 200 pour les Champs-Élysées. Il s'agira "de gendarmes mobiles, mais également des policiers en civil dans la foule" afin d'éviter d'éventuels débordements, conclut le journaliste.