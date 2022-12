Coupe du monde 2022 : les jeunes amateurs de ballon rond vibreront devant leur écran pour France-Maroc

L'affiche France-Maroc fait monter l'excitation dans les clubs de football. Sur les terrains, les jeunes joueurs s'impatientaient, mardi 13 décembre, avant la rencontre.

Pour Viktor et ses copains, mardi 13 décembre à l'entraînement, un seul sujet de discussion : la demi-finale France-Maroc. "J'aimerais bien que la France soit en finale, parce que je veux une troisième étoile sur notre maillot", dit Viktor. Dans cette équipe de Suresnes (Hauts-de-Seine), Français comme Franco-Marocains n'envisagent pas le même vainqueur.

Les conseils des filles

À l'entraînement des filles, le cœur de Maëlle, 10 ans, balance entre la France et le Maroc. Elle parie sur un match nul et une séance de tirs aux buts. "Je suis partagée, parce qu'en fait, je suis pour le Maroc et pour la France, parce qu'il y a des joueurs que j'aime beaucoup en France, et des joueurs que j'aime au Maroc", confie-t-elle. Ava, 9 ans, recommande quant à elle aux Bleus de "jouer en équipe" et de faire des passes. "S'ils prennent un but, ce n'est pas grave, ils peuvent en remettre un aussi", relativise-t-elle.