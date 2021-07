Belgique : les secours recherchent d'éventuels survivants après les récentes inondations

Les recherches se poursuivent en Belgique pour retrouver d'éventuels survivants après les récentes intempéries survenues dans le pays. Au moins 163 personnes sont encore portées disparues, et le bilan pourrait encore s'alourdir.

Lundi 19 juillet, les militaires ont fouillé sans relâche les décombres à Pepinster, en Belgique ; les recherches de la dernière chance. Mais quatre jours après la crue, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. La tâche est difficile, tant les débris sont nombreux et les habitations fragilisées.

163 personnes portées disparues

"Nous devons faire attention à chaque pas que nous faisons pour éviter d'aggraver les effondrements ou de nous retrouver nous-mêmes coincés par des débris et nous-mêmes victimes", explique Olivier Giust, pompier. Pepinster est l'un des villages les plus meurtris par les inondations en Belgique. Dimanche, il était impossible d'y accéder. Au moins six personnes y ont perdu la vie. Dans le pays, au moins 163 personnes sont toujours portées disparues. Dans de nombreux villages, l'électricité n'est toujours pas revenue, tout comme le téléphone.