VIDEO. Parité hommes-femmes : à l'Elysée, faites-ce que je dis, pas ce que je fais

La défense des droits des femmes, pour Emmanuel Macron on a tous à y gagner : "Les entreprises où il y a de l’égalité hommes femmes sont des entreprises qui innovent davantage et qui réussissent davantage".



Et dans l’entreprise d’Emmanuel Macron alors, à l’Elysée, combien sont-elles ? Voici la composition du cabinet de la Présidence et des conseillers : 70% d’hommes 30 % de femmes.

On est loin de la parité ! Très loin même quand on regarde dans le détail. Le cabinet du Président compte onze hommes et une seule femme. Au pôle Economie, il y a six conseillers hommes pour zéro femme. Au commandement militaire et à l’Etat major, nous avons dénombré 13 hommes et aucune femme.

Il y a sans doute une autocensure de la part des femmes Communication de l'Elysée

Alors, où sont les femmes ? Elles sont majoritaires au "pôle santé social", à la communication ainsi qu'au "pôle territoire". Le seul secteur paritaire est celui des services administratifs.

Comment expliquer cette si faible représentativité des femmes à l'Elysée ? "Il y a sans doute une autocensure de la part des femmes quand on prend en compte les contraintes liées à l’exercice de ces fonctions. Pour les postes de conseillers il y a beaucoup plus de candidatures d’hommes que de candidatures de femmes", nous a répondu le service communication de l'Elysée.



Emmanuel Macron a annoncé vouloir publier les noms des entreprises qui ne respectent pas la loi sur l’égalité des salaires pour inciter les entreprises à changer. "Personne n’a envie d’avoir le bonnet d’âne en la matière", affirme le Président.

En matière de parité hommes-femmes, le bonnet d’âne, Emmanuel Macron y échappe de peu. Dans l’équipe de son prédécesseur François Hollande il y avait encore moins de femmes, seulement 27% contre 30% aujourd’hui.

