Le Premier ministre s'interroge sur le "sens" qu'aurait son retour à Matignon, si les députés venaient à adopter une motion de censure contre lui mercredi.

"Qu'est ce que ça a comme sens ?" Le Premier ministre Michel Barnier a écarté la possibilité d'être à nouveau nommé par Emmanuel Macron à Matignon, dans une interview à France 2 et TF1 mardi 3 décembre, si les députés venaient à adopter une motion de censure de son gouvernement mercredi 4 décembre.

"J'ai envie de servir, je vous ai dit que c'est un grand honneur. Mais qu'est-ce que ça a comme sens, si je tombe demain, après-demain, et qu'on me retrouve là comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé", s'est interrogé le Premier ministre. Michel Barnier a cependant estimé qu'un "réflexe de responsabilité" des députés est encore "possible", en espérant qu'"au-delà des différences politiques, les divergences, des contradictions normales dans une démocratie, on se dise qu'il y a un intérêt supérieur."