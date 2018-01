VIDEO. HLM : pourquoi certains demandeurs refusent un logement social ?

A la mairie de Paris, tous les jeudi, une commission se réunit. Autour de la table, des élus et des fonctionnaires qui souhaitent rester anonymes. Ils ont chaque semaine une trentaine de logements sociaux à attribuer. Des appartements d’une à cinq pièces, essentiellement dans le nord parisien, et une liste de candidats à sélectionner. Mais parfois, il arrive que les demandeurs refusent ces logements.

Ils exposent leurs motifs à la commission : "pas d’ascenseur", "loyer trop élevé", "logement trop petit", "pas de parking"... Dans certains cas rares, ils avancent d’autres arguments plus insolites : "il n'y a pas de pièce pour mon chat", "pas de terrasse", "les enfants de l'école en dessous font trop de bruit"...

Comment expliquer ces refus quand à Paris, 120 000 personnes sont toujours en attente d’un logement social ? Pour Ian Brossat, en charge du logement à la mairie de Paris, il y a une légende urbaine à Paris qui voudrait que chacun aurait droit à trois propositions de HLM mais c’est faux !

Beaucoup de gens ne sont pas conscient de la tension qui existe sur le logement social. Et beaucoup de gens pensent que lorsqu'on a une proposition de logement, on en aura deux autres. Or, ce n'est pas le cas du tout.