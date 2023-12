Trafic de drogue : le port d'Anvers, première porte d'entrée de la cocaïne en Europe

Le port d'Anvers, en Belgique, est devenu une véritable plaque tournante du trafic de drogue. Il est ainsi la première porte d'entrée en Europe de la cocaïne. Saisies record, agressions de douaniers... Les trafiquants y sèment la terreur.

La superficie du port d'Anvers (Belgique) dépasse celle de la ville de Paris. Il est devenu la première porte d'entrée en Europe de la cocaïne. Il y a un mois, dans un camion transportant de la farine de soja, dix tonnes de drogue ont été trouvées par les douanes. Il s'agit d'une prise record, que des trafiquants ont voulu récupérer en pleine nuit. Sur des images de la Gazet Van Antwepren, l'unité spéciale de la police interpelle les trafiquants juste à temps. Sept criminels sont arrêtés. Ils étaient lourdement armés.



Seulement 10% des containers contrôlés par les douanes

Deux semaines plus tard, un cap a été franchi. D'autres criminels ont pénétré dans l'enceinte des douanes, armés de machettes, et ont ligoté les agents sur place. Bart Torrekens, douanier et président du syndicat NUOD, évoque la peur qu'éprouvent ses collègues au quotidien. Les trafiquants osent tout pour récupérer leur marchandise car les saisies de cocaïne ont explosé. De 4,5 tonnes de cocaïne saisies en 2013, on est passé à 110 en 2022, soit une augmentation de 2 400% en moins de dix ans. Les douanes ne contrôlent que 10% des containers. On imagine donc l'ampleur du trafic. Avec ses milliers d'accès, il est facile de s'introduire dans le port. Depuis l'été 2023, la police a recensé neuf meurtres liés à la drogue à Bruxelles et Anvers.



Parmi nos sources

Les différentes saisies des douanes belges sont listées dans les Communiqués de presse du Service fédéral des douanes.

Certaines vidéos nous ont été données par la Gazet Van Antwerpen.

Différents articles de presse belge : La Libre (6/11), Le Soir (6/11), Le Soir (6/11), VRT (6/11).

Article de RTL (9/11).

Étude la plus récente (7/11) sur les violences liées au trafic de drogue en Belgique et aux Pays-Bas pour une vue d’ensemble.

Liste non exhaustive