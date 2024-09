Santé : les finances des Ehpad sont dans le rouge

Alerte rouge sur les finances des Ehpad. De nombreux établissements rencontrent des difficultés financières, notamment touchés par l'inflation.

À l’heure du thé dans cet Ehpad à côté de Rouen, on chante et on fait quelques pas de danse. Des résidents souriants, qui ne sont pas conscients des difficultés financières que connaît l'établissement. "On est très bien. Ici, on est très content", assure une retraitée. Comme dans deux établissements sur trois en France, cet Ehpad est déficitaire. 220 000 euros de dette. Plus 5 % pour la facture d’électricité et de chauffage. Des travaux pour isoler le bâtiment vétuste étaient prévus. Ils sont reportés.

En sous-effectif

À l'étage du dessus, celui des personnes âgées très dépendantes, les aide-soignantes n'arrêtent pas. Elles ne sont que 3 pour 20 résidents. "On ne s'en occupe pas comme on peut. On n’est pas nombreuses", regrette une aide-soignante. Les soins restent encore souvent trop vite expédiés. Le personnel continue à courir après le temps. Ils sont en sous-effectif.