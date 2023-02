Réseaux sociaux : rencontre avec ces seniors stars de TikTok

Les réseaux sociaux ne sont en aucun cas l’exclusivité de la jeune génération. 58% des séniors seraient ainsi connectés. Certains sont de vrais actifs, des influenceurs, qui ont réussi à conquérir une vaste communauté notamment sur TikTok.

Ces seniors font swinguer et valser les préjugés sur le grand âge. Dans le jardin de Claude Boulay, 90 ans, se trame un drôle de scénario qui terminera sur les réseaux sociaux. Avec son petit-fils et sa femme, le retraité répète un sketch qui sera ensuite publié sur TikTok pour le 1er avril. “Je me disais : ‘Qu’est-ce que c’est que ça face de bouque, TikTok, Messenger et Instagram ?’ J’ai cherché, j’ai regardé et puis sur mon smartphone, il y a tout ce qu’il faut”, explique-t-il.

“C’est mes médicaments”

Depuis deux ans, tous trois multiplient les publications avec de nombreux sketchs et des moments plus romantiques. Succès à la clé, ils cumulent plus d’1,4 million d’abonnés. “J’étais contente de faire la vedette. (...) C’est mes médicaments”, confie Josette Boulay, 87 ans. Près de Poitiers (Vienne), Andrée, 84 ans, alias Mamie TikTok, a aussi séduit les réseaux sociaux. Sa colocation avec son petit-fils Mathieu a tout de suite emballé des dizaines de milliers d’abonnés. “Son téléphone a failli exploser tellement il y avait de connexions dans la nuit. Il était chaud bouillant, il l’a mis dans le frigo pour refroidir”, lance Andrée Dubois. Deux millions de personnes partagent le quotidien du duo.