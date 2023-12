Réchauffement climatique : les émissions mondiales de CO2 ont augmenté d'1,1% en 2023

Les émissions mondiales de CO2 ont augmenté d'1,1% en 2023. Afin de contenir le réchauffement climatique en dessous d'1,5°C, il faudrait une baisse mondiale de 42% des émissions d'ici 2030.

Partout sur le globe, l'atmosphère est toujours plus chargée en dioxyde de carbone (CO2). Avec une augmentation de 1,1% des émissions en 2023, 36,8 milliards de tonnes de CO2 ont été rejetées en un an. Une hausse mondiale qui cache de grosses disparités. Les États-Unis émettent, par exemple, 3% de CO2 en moins cette année. C'est même une baisse de 7,4% pour l'Union européenne.



L'effet de serre s'accentue au fil des ans



Mais dans le même temps, en Chine, le plus gros pollueur mondial, les émissions connaissent un rebond de 4%. Un pays qui ne serait pas le seul responsable dans ce mauvais chiffre. "Une bonne partie des biens et des services qui sont fabriqués et produits en Chine ne sont pas destinés au marché chinois, mais sont destinés à l'exportation", indique François Gemenne, coauteur du 6e rapport du GIEC.



C'est donc toute la planète qui consomme encore trop d'énergies fossiles. Résultat : année après année, l'effet de serre s'accentue et le réchauffement de la planète s'aggrave. Pour rester à moins d'1,5°C de réchauffement, il faudrait une baisse mondiale drastique de 42% des émissions de CO2 d'ici 2030.