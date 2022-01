Pékin : à une semaine des Jeux olympiques, une centaine de participants testés positifs

Les Jeux olympiques de Pékin s’annonçaient comme un casse-tête sanitaire et la confirmation est déjà là : à moins d’une semaine du lancement des épreuves, malgré la bulle imposée, une centaine de participants ont déjà été testée positifs. Le point avec le correspondant de France 2 à Pékin, Arnauld Miguet.

"À six jours du coup d’envoi des Jeux olympiques d'hiver, l’angoisse monte, (on compte) 36 nouveaux cas de Covid-19, des athlètes, des officiels ont été testés positifs à l’arrivée en Chine, à l’aéroport, ou même à l’intérieur de la bulle olympique", rapporte Arnauld Miguet, correspondant à Pékin pour France 2. Une centaine de cas seraient isolés pour au moins 10 jours. "Imaginez l’appréhension des athlètes qui se préparent depuis des mois, des années, et qui peuvent voir leur rêve olympique brisé", explique le journaliste.

Les tests PCR chinois plus sensibles

"Mais voilà, pour rentrer dans cette bulle olympique hermétiquement fermée et arriver en Chine, il faut avoir quatre tests PCF négatifs, or les tests PCR chinois sont beaucoup plus sensibles que les nôtres, d’où les mauvaises surprises", explique Arnauld Miguet. "Selon le comité olympique, le pic du Covid-19 dans la bulle pourrait être atteint en début de semaine après l’arrivée de la plupart des délégations, dont celle de la France", conclut le journaliste, en direct de Pékin.