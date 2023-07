Notre-Dame de Paris : trois pièces essentielles de la charpente ont été posées sur l'édifice

Notre-Dame de Paris a retrouvé une partie de sa charpente, acheminée par une barge sur la Seine. Ces pièces en bois d'une douzaine de mètres de haut et d'environ sept tonnes ont aussitôt été installées à l'aide d’une grue.

C'est par la Seine qu'elles ont fait leur entrée dans Paris. Trois pièces essentielles de la charpente de Notre-Dame, trois triangles de bois de sept tonnes chacun, ont été livrées comme au Moyen-Âge par voie fluviale mardi 11 juillet. Sous les yeux des Parisiens, des touristes et des charpentiers, elles ont été placées au sommet comme au pied de la cathédrale. "On a passé six mois en taille dans nos ateliers, et là, voir nos fermes arriver et s'envoler sur Notre-Dame, c'est un grand moment de bonheur", confie à France 2 Yoan Malbranque, charpentier, directeur des travaux chez Les métiers du bois.

Réouverture prévue en décembre 2024

Ces fermes de charpente sont un assemblage de poutres en chêne massif d'une quinzaine de mètres de largeur et 13 de hauteur qu'il a fallu hisser à 45 mètres du sol. La structure, qui a nécessité des mois de travail, a pris son envol pour être posée au-dessus des voûtes du monument en vue de sa réouverture, prévue pour les visiteurs et pour le culte en décembre 2024.