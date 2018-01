Mer de Chine : le naufrage d'un pétrolier iranien fait craindre une marée noire historique

Des flammes en pleine mer, ce n'est qu'une partie de l'impressionnante nappe d'hydrocarbures échappés du pétrolier disparu en mer de Chine. Chargé de 136 000 tonnes d'hydrocarbures, il a brûlé pendant plus d'une semaine. Sur place, les experts redoutent une marée noire historique. La faune et la flore marine sont menacées. Le pétrolier iranien avait pris feu le 6 janvier après une collision en mer de Chine avec un transporteur chinois.

Une nappe de pétrole plus grande que Paris

Poussé par les vents, il dérive alors vers le sud du Japon et sombre huit jours plus tard. La nappe de pétrole échappée de la coque ne cesse de s'étendre : 13 kilomètres sur onze, c'est une fois et demie la superficie d'une ville comme Paris. À bord du pétrolier iranien, il y avait 32 membres d'équipage. Aucun n'a pu être sauvé.

Le JT

Les autres sujets du JT