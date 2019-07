JT de 20h du mardi 23 juillet 2019

Le JT de 20 Heures du mardi 23 juillet 2019 est présenté par Julian Bugier sur France 2. Retrouvez dans le journal télévisé du soir : la sélection des faits marquants, les interviews et témoignages, les invités politiques et de la vie publique et l'essentiel de tout ce qu'il faut savoir de la journée. A noter : chaque sujet vidéo du journal est consultable indépendamment avec des informations à lire pour rappeler le contexte de l'actualité. Poursuivez l'expérience avec les titres de la rédaction de Franceinfo.