Chaque jour, ils se relaient et arpentent des dizaines de kilomètres de route dans les massifs du Var. À bord de leur véhicule, Nathalie Grizard et Alain Saquet guettent la moindre trace de départ de feu. "Cette année, c'est vraiment particulier. On a vraiment des conditions de sécheresse importantes. On a des conditions qu'on devrait avoir fin août, par rapport à d'habitude", explique la première. Face aux chaleurs extrêmes, il faut être réactif et prêt à atteindre les éventuelles flammes avant qu'elles ne prennent de l'ampleur.

Rappeler les bons gestes aux promeneurs

Le matériel est testé lors de chaque patrouille, pour intervenir à tout moment. "On fait toutes les vérifications du véhicule, si les pneus sont bien gonflés, si la réserve d'eau est pleine, si la lance est amorcée", détaille Nathalie Grizard. Sur la route, les bénévoles croisent parfois des promeneurs. Samedi 30 juillet, l'accès au massif est déconseillé, mais pas interdit. L'occasion d'édicter les bons gestes à adopter, qu'il est parfois nécessaire de rappeler.