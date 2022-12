Immigration : quatre morts dans un naufrage lors d'une traversée de la Manche

Les températures glaciales ne dissuadent pas les migrants qui tentent de gagner l'Angleterre. Dans la Manche, la naufrage d'une embarcation a fait quatre morts, mercredi 14 décembre.

Un pêcheur anglais a filmé, peu avant 4 heures du matin, mercredi 14 décembre. Il porte secours à des migrants, dont l'embarcation en partie dégonflée a chaviré au milieu de la Manche. Un corps sans vie flotte dans l'eau glacée. Équipés de gilets de sauvetage souvent trop grands, ils étaient une cinquantaine à avoir embarqué sur ce bateau de fortune. Des Sénégalais, des Indiens, des Afghans ou encore des Irakiens.

Le gouvernement britannique s'attaque à l'immigration illégale

Au total, 43 personnes ont été secourues et quatre sont mortes en mer. Le bateau, parti de la plage d'Ambleteuse (Pas-de-Calais), a été retrouvé à mi-chemin entre les côtes françaises et britanniques. Les températures étaient glaciales, mais la mer calme, ce qui a pu compter dans la décision des passeurs d'entreprendre la traversée. Toute la journée, hélicoptères et navires anglais, appuyés par la Marine française, ont quadrillé la zone. Le naufrage intervient alors que le gouvernement britannique s'attaque à l'immigration illégale.