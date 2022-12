Guerre en Ukraine : Saint-Sylvestre gâchée à Kiev, à nouveau frappée par les bombes

Samedi 31 décembre, la capitale ukrainienne, Kiev, a vécu une énième journée sous les bombes. Le bilan est d'un mort et 20 blessés.

Le centre de Kiev (Ukraine) a été touché par les bombes, samedi 31 décembre. La journaliste Dorothée Olliéric, présente sur place, rapporte des "dégâts importants", dont un hôtel quatre étoiles "littéralement éventré". Le bilan est lourd, avec un mort et 20 blessés. La journée avait pourtant débuté dans le calme. Dans la matinée, Kiev se préparait pour le réveillon du 31.

Couvre-feu à partir de 23 heures

Des habitants faisaient leurs dernières courses dans un marché historique pour le repas : des bocaux de légumes, une tradition, ou pour les plus aisés, du caviar. Sur la place Maïdan, pas question toutefois de se rassembler ni d'assister à un quelconque feu d'artifice durant la soirée : un couvre-feu est en vigueur à partir de 23 heures. Au pied de l'église Saint-André, on préparait une soirée inoubliable, jusqu'à 5 heures du matin. "Pendant cette nuit du Nouvel An, plus que jamais, tout le monde fera le même vœu : la victoire et la paix", commentait la gérante.