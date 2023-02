Andreas Gallozzi, 22 ans, est mort en Ukraine sous un obus russe, alors qu’il servait dans les rangs de la légion international. Edith, sa mère, lance un appel pour que les combats cessent.

Andreas Gallozzi s’était engagé dans la légion internationale. Il voulait combattre pour la liberté aux côtés des Ukrainiens. "Ils ont été attaqués par les Russes et malheureusement, sa position a été touchée par un obus et lui a reçu un éclat d’obus dans le cou", témoigne Édith Gallozzi, sa mère. Il avait fait une cause de cette guerre. Sa mort a été annoncée à la famille quelques heures plus tard, un moment effroyable pour une mère. “J’ai hurlé. (...) Même si j’étais préparée, ce n’est juste pas possible quand on vous annonce ça. Il était mort. J’ai réalisé que je ne le verrais plus jamais”, dit la mère dans un sanglot.

"Revenez-nous, (...) vous perdez votre vie”

Andreas Gallozzi est décédé à l’âge de 22 ans, dans la région du Donbass. Ancien militaire, il connaissait le maniement des armes et était conscient des risques, il avait mûri son choix. Édith avait essayé de le dissuader, en vain. Elle avait fini par accepter sa décision. “Il m’avait dit des dizaines de fois depuis [son départ] : ’enfin je fais quelque chose jusqu’au bout et je sais que je suis utile’”, se souvient-elle. Depuis l’enfance, il était attiré par le métier des armes. Andreas a servi dans un régiment de Montauban avant de reprendre un cursus universitaire à Dijon et devenir brancardier dans une clinique. Sa mère lance un appel aux autres soldats : "Revenez-nous, (...) vous perdez votre vie. Il y a peut-être autre chose à faire que par les armes", pleure-t-elle. Deux autres Français ont perdu la vie en Ukraine.