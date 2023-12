Guerre en Ukraine : le nouveau pont d'Irpin, un symbole de renaissance

Détruit au début de la guerre, le pont d'Irpin a été remplacé par un nouvel édifice. Les décombres de l'ancien passage marquent la souffrance vécue par les habitants.

Un pont flambant neuf. Pour Irpin (Ukraine) ancienne ville martyr, le symbole de la renaissance. Personne n'a oublié les images des premiers jours de la guerre en février 2022. Des habitants qui tentent de fuir leur citée bombardée pour rejoindre Kiev, avec le béton du pont pour seul refuge. Tatiana Blizniuk était l'une de ces silhouettes désespérées. Elle accepte de revenir devant l'ancien pont, détruit par les Ukrainiens pour empêcher l'avancée des Russes sur la capitale. Il est conservé comme mémorial à côté du nouvel édifice. "C’est la première fois que je reviens ici depuis le jour où c'est arrivé. J’avais tellement peur, pour atteindre le pont on a dû avancer sous les bombes", explique-t-elle.

"La route de la vie"

Un pont chargé de douleur. 41 habitants sont morts en le traversant. Sur le nouvel ouvrage, le maire de la ville lui aussi se souvient, mais il préfère penser à l'avenir : "Ce pont fait désormais partie de notre histoire. Ici, on a évacué plus de 40 000 habitants. C’est le pont entre la mort et la vie. C'est pour ça qu'on l’appelle aujourd'hui la route de la vie". "La réouverture du pont d’Irpin est particulièrement symbolique en ce moment. Un peu d'espoir alors que la contre-offensive patine et que le froid s'installe durablement sur le pays", souligne Stéphanie Perez, envoyée spéciale à Irpin.