Guerre en Ukraine : au cœur d’un hôpital où sont évacués les soldats

Près d’un an après le début de la guerre en Ukraine, il est impossible de quantifier les pertes humaines, d’un côté comme de l’autre. L’arrivée de chars des pays alliés est attendue de pied ferme dans un hôpital ukrainien, les médecins espèrent que cela permettra d’éviter des blessés.

En Ukraine, un soldat est entre la vie et la mort après avoir été grièvement blessé, mercredi 25 janvier, dans les environs de Soledar. “J’ai reçu un tir de mitrailleuse ou de fusil d’assaut. Moi, je suis armé d’un lance-grenades et les ennemis redoutent les soldats comme moi. Ils nous ciblent en priorité”, dit un soldat blessé. En un an, un chirurgien est devenu un spécialiste des blessures de guerre. Il a vu des dizaines de soldats tués ou blessés, car ils combattent avec des vieux chars de l’époque soviétique.



Aucun bilan fiable communiqué

La livraison à venir de chars modernes livrés par les alliés de l’Ukraine est pour lui aussi un immense soulagement. “On a pris en charge un jeune tankiste avec le visage brûlé. Son char a été touché par une frappe et le réservoir d’huile a explosé. L’huile a aspergé toute sa tête. Je sais que s’il avait été dans un char moderne, au blindage plus résistant, il ne serait pas dans cet état”, confie le chirurgien. Bien qu’aucun bilan fiable ne soit donné par les autorités, quelques heures dans un hôpital ukrainien suffisent à comprendre combien les pertes sont lourdes.