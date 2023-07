"Il faudra au moins 30 ans avant de retrouver le paysage qui était là" : en Gironde, les dégâts causés par les incendies sont encore bien visibles, un an plus tard

Il y a un an, la Gironde luttait contre les incendies. Environ 30 000 hectares de pins ont brûlé. Depuis, certaines fumerolles ne parviennent toujours pas à être éteintes.

La forêt de la Teste-de-Buch est encore clairsemée, remplie de branchages et de cendres. Il y a un an, la Gironde s'enflammait sur près de 30 000 hectares, le feu dévorant tout sur son passage. Si son domicile a été sauvé grâce à l'intervention des pompiers, une grande partie du jardin de Jérôme Blanc a été dévastée. "Cela a été très difficile, le paysage a complètement changé", raconte-t-il à France 2, mardi 11 juillet. Non loin de chez lui, un restaurant de plage et une maison n'ont pas pu être sauvés et cinq campings portent encore les traces des incendies.

Du côté des forêts, 1 500 hectares sont toujours fermés au public. A l'été 2023, de jeunes pins sortent de terre à côté des souches calcinées. "On est en train d'évaluer la quantité de régénération naturelle. Il faudra au moins 30 ou 40 ans avant de retrouver un peu le paysage qui était là avant juillet 2022", explique Francis Carre, technicien à l'Office national des forêts (ONF). La présence de scolytes, favorisée par les flammes, inquiète par ailleurs les experts : "Ce sont des insectes qui creusent des galeries sous l'écorce. A terme, cela aboutit à la mort de l'arbre", décrit Adrien Faller-Pondard, technicien à l'ONF.