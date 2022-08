Gaza : le Jihad islamique accepte à son tour les conditions de la trêve

En direct de Jérusalem, le journaliste Lucas de Villepin fait le point sur la situation entre Israël et Gaza, alors qu'une trêve est sur le point d'être signée. "On apprend à l'instant, de médias arabes et israéliens, que le Jihad islamique accepte à son tour les conditions de cette trêve qui doit entrer en vigueur dans la nuit", rapporte-t-il. Sur le terrain, "les tirs de roquette du Jihad islamique vers l'État hébreux se poursuivent, ainsi que les frappes de l'aviation israélienne dans la bande de Gaza", poursuit le journaliste.

41 morts du côté palestinien

Si la trêve a bien lieu, "Israël aurait atteint ses atteint ses objectifs en trois jours de confrontations : des éliminations ciblées à Gaza, des arrestations en Cisjordanie. En revanche, côté palestinien, le bilan humain, est lourd. Il est provisoire, 41 morts pour le moment, des membres du Jihad islamique, mais également des civils et au moins six enfants", conclut Lucas de Villepin.