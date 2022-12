Fraude : la contrebande de cigarettes dans le viseur des douanes

Le gouvernement lance un nouveau plan pour lutter contre le trafic de cigarettes. Le préjudice représente 3 millions d'euros par an. Immersion auprès d'une équipe des douanes.

Un vaste entrepôt près des pistes d'Orly, dans le Val-de-Marne. Au petit matin, l'un des plus grands centres de tri postal s'active. Sur les tapis roulants, des milliers de colis arrivent de toutes les régions du monde. Parmi les cartons se trouvent des marchandises illicites, invisibles. L'un d'eux, en provenance du Vietnam, attire leur attention. "Le fait qu'il y ait certaines indications, et la grosseur du carton", explique Alexis, contrôleur des douanes.

Plus de 11 tonnes saisies depuis le début de l'année

À l'intérieur, leurs soupçons se vérifient : 50 cartouches de cigarettes, surement destinées au trafic. "Les pays d'Asie du Sud-Est, comme les pays d'Afrique Occidentale et du Maghreb et de l'Europe de l'Est (…) ont une fiscalité sur le tabac bien plus faible qu'en France, (...) donc les gains à la revente sont forts", ajoute l'agent. Depuis le début de l'année, plus de 11 tonnes de tabac ont été saisis. Sur Internet et les réseaux sociaux, les offres se multiplient, promettant livraison express et paiement sécurisé.