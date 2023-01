Famille royale : les extraits des mémoires d’Harry font déjà réagir les Britanniques

Le prince Harry va publier ses mémoires dans les prochains jours. Ambroise Bouleis, en direct de Londres vendredi 6 janvier, fait le point sur ce que l’on sait déjà du contenu de l’ouvrage.

“Le couple voulait faire respecter un secret absolu jusqu’à la sortie du livre mardi, mais il n’a pu empêcher les fuites”, révèle Ambroise Bouleis. Dans ses mémoires qui pourraient faire trembler la monarchie, le second fils du roi Charles III et de son ex-épouse Lady Diana fait de nombreuses révélations fracassantes. “On sait donc qu’Harry se livre sans pudeur. Comment il a perdu sa virginité, consommé de la cocaïne à 17 ans ou encore tué 25 talibans quand il était pilote d’hélicoptère en Afghanistan”, souligne le journaliste. “L’essentiel des révélations concernent la famille royale et en particulier le prince William”, ajoute-t-il.

Une réconciliation impossible entre les deux frères ?

La presse britannique l’accuse déjà de créer la plus grave crise de la monarchie depuis 30 ans. Les sujets de Sa Majesté n’ont qu’un mot pour décrire les extraits qui ont déjà fuités : “Shocking”. Le passage le plus commenté de ce livre de 500 pages est celui d’une dispute avec son frère au sujet de son épouse Meghan. Harry raconte comment William en serait venu aux mains avec lui. Les deux frères étaient notoirement en froid depuis plusieurs années, mais cette fois, Harry semble décidé à ternir l’image du futur roi qu’il décrit comme son ennemi juré. “Je pense qu’une réconciliation est impossible à prévoir”, assure Richard Fitzwilliams, spécialiste de la couronne britannique.