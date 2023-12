États-Unis : un diplomate américain soupçonné d'avoir espionné Washington pour Cuba pendant près de 40 ans

Un diplomate américain qui a notamment fait partie du Conseil national de sécurité à la Maison Blanche est soupçonné d'avoir en réalité, pendant près de 40 ans, espionné les États-Unis au profit de Cuba. Vendredi 1er décembre, il a été arrêté à Miami (Floride).

Durant 40 ans, Victor Manuel Rocha a occupé des postes-clés au sein de la diplomatie américaine. Il est aujourd'hui soupçonné d'être un agent clandestin et d'avoir inlassablement servi les intérêts de Cuba. Un scandale historique, de l'aveu même des autorités américaines. L'ancien ambassadeur en Bolivie a été arrêté à Miami (États-Unis), où il a pris sa retraite, vendredi 1er décembre.



Une opération de contre-infiltration du FBI



Victor Manuel Rocha a été confondu par une opération de contre-infiltration menée par le FBI. À trois reprises, un enquêteur se faisant passer pour un agent cubain l'a rencontré et filmé. Certaines de ces images et des retranscriptions de leurs conversations ont été rendues publiques. Il y rappelle ses états de service et revendique son bilan d'espion de "presque 40 ans". Plus loin, il désigne sans ambiguïté les États-Unis comme l'ennemi. Ses postes au Conseil national de sécurité à la Maison Blanche puis au commandement militaire l'ont assurément mis au cœur du système américain. Victor Manuel Rocha risque jusqu'à dix ans de prison.