Environnement : la tarification au poids, une mesure efficace pour réduire les déchets

En dix ans, les mairies ont vu leurs dépenses liées au tri des déchets bondir de 50%. D'où l'idée d'inciter les particuliers à limiter leurs déchets non recyclables : plus ils remplissent de poubelles, plus ils paient. Plus de 7 millions de personnes sont soumises à ce tarif progressif.

Dans la cuisine de Claire Harthong, une habitante de Dannemarie (Haut-Rhin), on trouve plusieurs bacs poubelles. Toutes ses ordures ménagères sont facturées selon leur quantité. La facture dépend du nombre de sorties des poubelles et de leur poids. Chacune est identifiée par puce avec un numéro, et les coordonnées des habitants. "Ça permet de voir si les gens ont payé, ou pas payé la facture", explique Frédéric Blondet, agent de collecte. Des budgets déchets toujours plus lourds pour les communes De plus en plus de Français sont concernés par ce type de collecte : 7,2 millions de personnes, qui jettent chaque année 132 kilos de déchets ménagers, contre 250 kilos pour le reste de la population. Les collectivités, dont les budgets déchets pèsent très lourds, font ainsi des économies. "En dix ans, le budget des collectivités a augmenté de 50% sur le tri des déchets. On ne peut pas continuer comme ça", assure Sylvain Waserman, PDG de l’Ademe. Parmi les autres systèmes, des points de collecte, qui remplacent la tournée hebdomadaire des éboueurs.

