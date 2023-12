Écologie : l'éco-pâturage, une pratique en plein essor

À l'aide de moutons et de brebis, des entreprises entretiennent des hectares entiers d'espaces verts. Un business juteux, qui connaît un véritable succès.

Des moutons pour entretenir des espaces verts à la place des tondeuses. Ils sont installés au cœur des villes, au pied des entreprises et même aux abords du périphérique parisien. Attachants, silencieux et écologiques, les moutons ont tout pour plaire. Une pratique en plein essor, mais est-elle toujours vertueuse ? Au pied de panneaux photovoltaïques, une soixantaine de brebis habite ici toute l'année. C'est la plus grande centrale solaire d’Île-de-France. Ce site est géré par Allison Rocher, employée comme ouvrier paysagiste. "J'essaye de les repérer, de les contourner pour les ramener au plus près". Les brebis, elles, ont une mission, 12 hectares à pâturer pour maintenir un terrain propre.

Une pratique lucrative

Un marché du mouton-tondeuse en pleine croissance. Plus d'une centaine d'entreprises d’éco-pâturage existent sur toute la France. La société EcoMouton est leader du secteur. 6 000 moutons répartis sur 400 sites sur tout le territoire. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sylvain Girard a créé son entreprise il y a 10 ans, dès qu'il a senti l'engouement pour l’éco-pâturage. Il facture au client entre 3 000 et 6 000 euros l'hectare par an. Plus de 1 000 espaces verts sont candidats à l'éco-pâturage, une nouvelle industrie rentable en train de naître.