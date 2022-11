Dérèglement climatique : le scénario qui se dessine à l’horizon 2050

Quelles seraient les conséquences d’une hausse de température d’1,5 °C ? Les explications de Nicolas Chateauneuf, dimanche 20 novembre.

Depuis la révolution industrielle, plus de 1 000 milliards de tonnes de dioxyde de carbone ont été ajoutées dans l’atmosphère par l’humanité. "Cela est dû au pétrole, au charbon et le gaz que nous avons brûlé", explique Nicolas Chateauneuf. 1 000 milliards de tonnes, c’est aussi la masse de toutes les constructions humaines sur la planète, comme les immeubles, les routes, les voitures. Conséquence : la planète est plus chaude de 1,2 °C.

50 °C en France

À ce jour, il y a encore l’espoir de limiter le réchauffement à 2 °C. Mais avec un monde qui sera alors différent : les vagues de chaleur seront encore plus intenses et leur fréquence doublera dans les 30 prochaines années. En France, le cap des 50 °C pourra être atteint dans de nombreux départements. Dans un monde à 2 °C de plus, le niveau de la mer pourrait augmenter de 50 cm à la fin du siècle. Dans 2 000 ans, il faudra ajouter de 3 à 6 mètres de pluie.