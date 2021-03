Covid-19 : les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes autorisés à vacciner

Les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes ont été autorisés à vacciner contre le Covid-19, rapporte France 2, mardi 2 mars. Les pharmaciens se disent volontaires pour prêter main-forte aux médecins. Dans leur officine, certains disposent déjà d'un lieu dédié à la vaccination et de réfrigérateurs qui stockent d'autres médicaments. La question du planning reste encore à aborder. "Est-ce qu'on fait des demi-journées de vaccination et des demi-journées de tests antigéniques ? On ne pourra pas tout faire sur la même journée", alerte Patrick Sitbon, pharmacien.



Pour les personnes à risque de 50 à 74 ans



Les infirmiers et les sages-femmes pourront eux aussi vacciner. Dans un premier temps, ils administreront le vaccin AstraZeneca aux personnes à risque âgées de 50 à 74 ans. En théorie, ces professionnels pourront bien prescrire ces vaccins, mais la Haute Autorité de santé recommande de d'abord passer par son médecin. Aujourd'hui, la plupart des injections ont lieu dans les centres de vaccination et chez les généralistes.

