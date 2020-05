Coronavirus : à quoi s’attendre après le 2 juin avec la deuxième phase du déconfinement ?

À quoi va ressembler la France de l’après 2 juin, lorsque débuter la deuxième phase du déconfinement ? Va-t-on vers la fin des déplacements à moins de 100 kilomètres ? En tous cas, le gouvernement dit réfléchir à un élargissement significatif du périmètre de déplacement autorisé. À Toulouse (Haute-Garonne), comme partout en France, on attend impatiemment la levée de cette restriction. "Ça va me permettre d’aller voir les grand-parents de mes enfants, et peut-être de leur laisser pour pouvoir travailler à 100%", raconte une mère de famille.

Vers une réouverture des frontières ?

Aller sur les plages, d’accord. Mais vont-elles toutes pouvoir rouvrir ? Pourra-t-on poser sa serviette ? Réponse attendue dans la semaine. Et dans une France où 80% des touristes étrangers viennent d’Europe, le pays va-t-il, après le 2 juin, retrouver ses touristes européens, en imitant l’Italie, premier pays de l’Union européenne à rouvrir ses frontières dès le 3 juin ?

