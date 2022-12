COP15 : les nodules, des trésors très convoités des fonds marins

S. Feydel, M. Dana, N. Berthier, C. Combaluzier, P. Goldmann

Les fonds marins sont de plus en plus recherchés pour leur richesse. Les nodules, en particulier, sont très convoités par les industriels.

Dans les abysses, entre 3 000 et 6 000 mètres de profondeur, là où l'homme ne va jamais. Les images rares d'une vie foisonnante : des moules, des crabes et des crevettes uniques au monde, une richesse qu'il faudra peut-être protéger. Sur ces fonds marins se trouve un autre trésor : des nodules, sortes de pommes de terre noires riches en cuivre, nickel, cobalt et manganèse.

L'exploitation n'est pas encore autorisée

Ces minerais sont aujourd'hui indispensables pour la fabrication des batteries des voitures électriques, ainsi que dans les éoliennes. Stéphane Pochic, un armateur breton, développe un prototype de récolteuse à nodules, à partir d'une machine agricole. C'est un pionnier, mais il n'est pas le seul à vouloir extraire ces matières. L'exploitation n'est pas encore autorisée, mais certaines sociétés font déjà des tests. Pour les scientifiques de l'Ifremer, il est toutefois encore trop tôt pour une exploitation industrielle.