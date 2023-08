Consommation : hausse des vols à l’étalage dans les supermarchés

En 2022, les vols à l’étalage ont nettement augmenté. Comment réagissent les supermarchés ?

Dans les supermarchés, les fruits et légumes sont souvent en libre-service, à peser soi-même sur la balance. De quoi tenter certains consommateurs à frauder. Pour une cadre supérieure de 31 ans, qui souhaite rester anonyme, c’est presque devenu systématique depuis l’inflation. "Dans le quotidien, ça fait un gros gain", note-t-elle.

Les vols ont bondi de 14 % en 2022 dans les petits commerces et supermarchés. Certaines enseignes sont revenues à la pesée à la caisse. D’autres demandent à des employés d’être présents près des balances.

Jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende

Selon un expert, chaque magasin devra faire ses calculs. "Si votre taux de vol n’est pas important, vous n’avez pas intérêt à passer en pesée assistée par le personnel. En revanche, s'il y a beaucoup de vols, le coût du personnel est compensé par la baisse des vols", explique Yves Puget, expert consommation et directeur de la rédaction de LSA. Fruits et légumes, viande et produits d’hygiène font partie des produits les plus dérobés en supermarché. Les voleurs risquent jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.