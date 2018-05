VIDEO. Carrefour : 227 magasins menacés de fermeture d'ici cet été

Des magasins Carrefour de proximité, "City" ou "Contact", pourraient disparaître du coin de la rue. C'est la conséquence d'une cure d'austérité décidée dès janvier par Alexandre Bompard. Arrivé à la tête du groupe Carrefour dès l'été dernier, le PDG a annoncé vouloir se séparer des ex magasins Dia. Aujourd'hui, sur ces 273 Carrefour de proximité, 227 n'ont toujours pas trouvé de repreneur et pourraient fermer cet été. Principales régions concernées : le Nord avec 59 magasins, l'Est avec 46, et le Sud, où 36 Carrefour "City marché" et "Contact" sont menacés.

2 100 emplois menacés

Pour la CGT, la direction veut favoriser ses actionnaires. "Il y a des magasins qui ont peut-être 20 ou 30% de rentabilité, mais ça ne leur suffit pas, explique Philippe Allard. Ils veulent des rentabilités encore plus importantes pour dégager du cash pour les actionnaires."

De son côté, la direction de Carrefour juge ses magasins pas assez attractifs, mais assure travailler au reclassement des 2 100 salariés menacés de perdre leur emploi : "76 salariés ont déjà été reclassés en interne et 240 candidatures sont en train d'être étudiées. La direction proposera des offres locales de reclassement aux salariés concernés." Les magasins menacés de fermeture ont jusqu'au 4 juin pour trouver un repreneur.

