Armes hypersoniques : "Avangard" peut frapper n’importe quelle cible sur la planète

À l’étranger, les regards se concentrent toujours sur ce jeu dangereux entre l’Ukraine et la Russie. Au même moment, Vladimir Poutine tente d’entretenir son pouvoir intérieur et la course à l’armement fait partie de ce chemin qu’il dessine depuis 22 ans, avec une nouveauté : les armes hypersoniques. Décryptage en réalité augmentée.