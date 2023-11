Secours : une petite-fille sauve sa grand-mère en appelant les pompiers

Une petite-fille de 8 ans a certainement réussi à sauver sa grand-mère en appelant les pompiers. La personne âgée avait fait un malaise à son domicile. Récit.

Le 25 octobre dernier, Georgette, 64 ans, est victime d’un malaise cardiaque chez elle, dans l’Essonne. Sa petite-fille, Kalli, prend alors le téléphone et appelle les secours. Calmement, elle suit les consignes de l’opératrice au téléphone. Les pompiers arriveront six minutes plus tard. La grand-mère est aujourd’hui hors de danger grâce à l’intervention de sa petite-fille. La mère de Kalli est évidemment très fière.

Un diplôme de petit-secouriste

"Je lui ai toujours expliqué que si on avait un problème de santé, il fallait appeler le 18. (…) Je lui avais déjà expliqué aussi certains gestes de secours à faire si c’était nécessaire", explique -t-elle. Et de conclure : "Si elle n’avait pas été là, aujourd’hui sa grand-mère ne serait peut-être plus là." L’acte de la petite fille a été salué par les pompiers qui lui ont remis un diplôme de petit-secouriste.