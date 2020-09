Rome : les fontaines vestiges d’ouvrages de génie

À Rome (Italie), 2 500 fontaines célèbrent le mariage de l’eau et de la pierre. Une relation qui date de l'Antiquité et qui s’appuie sur un incroyable secret sous-terrain. Derrière cette modeste porte, nous entrons dans un autre univers avec des galeries et des canaux creusés il y a 2 000 ans. L’eau vient des montagnes voisines. Elle est à 14 degrés.

L’eau du réseau non potable

À l’époque antique, ces réservoirs alimentaient les bassins des belles villas privées. Ces kilomètres de canaux sont inspectés régulièrement. Ils sont en très bon état. Les agents surveillent juste les infiltrations qui font que l’eau du réseau est non potable. Deux mille ans plus tard, le réseau fonctionne toujours très bien. Il est utilisé pour les monuments les plus connus de Rome qui font de la capitale une ville sans égal.

