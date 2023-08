Pyrénées : à la rencontre des marmottes, la mascotte du Val d'Azun

Le 13 Heures du 7 août vous emmène au Val d'Azun, dans les Pyrénées pour une balade rare à la rencontre des marmottes. On les compte par milliers sur l'ensemble de cette chaîne montagneuse. C’est le résultat de la réintroduction de l'espèce il y a plusieurs dizaines d'années dans la région.

On pourrait regarder les marmottes pendant des heures en train de manger, observer ou encore courir dans l’herbe. C’est un spectacle qui, dans les Pyrénées, doit tout à l’action de l’homme. Ici, la marmotte a été réintroduite avec succès pour le plus grand bonheur des touristes. Tous les mardis, Gwenaëlle Plet, une accompagnatrice de montagne, emmène ainsi les familles au Val d'Azun pour observer les mammifères. Voir les marmottes demande une bonne condition physique et le coup d’œil.

Les marmottes avaient disparu





La guide demande le silence pour ne pas les effrayer. L’observation peut commencer. "Ça ressemble un peu à un castor mais en plus mignon", déclare un jeune garçon. Les enfants sont ravis mais ce sont les parents qui ont poussé pour partir en balade. Les marmottes des Pyrénées avaient pourtant disparu il y a près de 10 000 ans. Mais en 1948, un vétérinaire en ramène quelques-unes des Alpes et les relâche dans les Pyrénées un peu par hasard. Désormais, on en compterait des milliers.