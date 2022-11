"Ocean Viking" : le navire autorisé à débarquer à Toulon

Gérald Darmanin a annoncé, jeudi 10 novembre, à la sortie du Conseil des ministres que le navire humanitaire débarquerait à Toulon le lendemain. Le ministre de l’Intérieur a vivement critiqué les décisions du gouvernement italien.

La situation humanitaire dramatique dure depuis plus de 15 jours en pleine Méditerranée. Actuellement au large de la Corse, le navire Ocean Viking compte 230 migrants rescapés à son bord, dont 57 enfants. Il doit accoster d’urgence, mais ne sait pas s’il doit faire route vers la France ou l’Italie. À l’issue du Conseil des ministres jeudi 10 novembre, Gérald Darmanin a annoncé qu’il débarquerait vendredi 11 novembre à Toulon.

Un conflit diplomatique avec l’Italie

"Face à cette situation, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien et d’appeler le navire à rejoindre le port militaire de Toulon", fait savoir le ministre de l’Intérieur. La bataille diplomatique fait donc rage entre Paris et Rome. Dans le détail, un tiers des 230 migrants à bord seront pris en charge en France, un autre tiers des plus fragiles a déjà été accueilli par l’Italie. Un troisième tiers devait être acheminés vers d’autres pays européens.