Météo : des températures inhabituelles pour un mois de janvier

Depuis le début de l'année, 156 records de chaleur ont été battus en France. Lundi, 21°C sont notamment prévus à Pau (Pyrénées-Atlantiques).

À Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), difficile de croire, en voyant les baigneurs dans l'eau, que l'on est à la fin du mois de janvier. Avec 12°C enregistrés à 11h, lundi 29 janvier, cette douceur est très inhabituelle pour la saison. "Les saisons ne sont plus là, ne sont plus présentes. On le voit, on le ressent", affirme une femme. 15°C sont prévus à Nice (Alpes-Maritimes) lundi après-midi, 18°C à Tarbes (Hautes-Pyrénées) et 21°C à Pau (Pyrénées-Atlantiques). En moyenne, les températures maximales seront supérieures de 6°C aux valeurs de saison.

37 records de chaleur battus dimanche

Cet épisode de douceur se poursuit depuis plusieurs jours, en particulier dans le sud de la France. Dimanche, "on a battu 37 records sur la France et on a égalé 10 autres", indique Ludovic Lagrange, prévisionniste chez Weather Solutions. Depuis le début de l'année 2024, 156 records de chaleur ont été battus, contre un seul record de froid.