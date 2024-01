Une partie des salariés de l’abbaye du Mont Saint-Michel est en grève depuis le 26 décembre. Elle a été reconduite au matin du samedi 6 janvier. Les grévistes réclament une revalorisation salariale, des effectifs en plus et de meilleures conditions de travail.

Avec trois millions de visiteurs par an, le Mont Saint-Michel est le monument le plus visité en France en dehors de Paris. Mais le matin du samedi 6 janvier, les visiteurs trouvent porte close. Ils se montrent compréhensifs. "Vous savez, moi je suis scénariste à Los Angeles et on sort tout juste d’une grève de six mois contre Hollywood. Alors je les comprends, il doit y avoir une raison", estime un visiteur.

Un manque de personnel

Après une heure d’attente, les portes s’ouvrent. À cause de la grève qui dure depuis douze jours, la visite est gratuite. Les agents se plaignent de leurs conditions de travail dans un bâtiment froid, austère, mais aussi d’un manque de personnel qui, selon eux pénalise l’accueil des visiteurs. "Chez nous, il faudrait à peu près six personnes de plus", juge Carlos Da Silva, délégué CGT de l’abbaye. Le monument reste ouvert avec des horaires qui changent de jour en jour. La direction a promis trois recrutements d’ici à juillet prochain, ainsi que la reconnaissance financière des conditions de travail difficiles.